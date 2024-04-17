Автобусные маршруты изменят в Екатеринбурге из-за репетиции парада

Завтра с 07:40 до 09:30 будет перекрыто движение транспорта по улице Дорожной от Окраинной до улицы Городской. С 09.:00 до 14:00 ограничат для автомобилей участки по улице 2-я Новосибирская, от Палисадной до Окружной; по Зенитчиков, то Палисадной до Братской; по Палисадной от 2-й Новосибирской до Окраинной; по Окраинной, от Палисадной до Эскадронной; по Эскадронной, от Окраинной до улицы 2-й Новосибирской. Объехать перекрытые дороги можно будет по улицам Лучистая — Окружная — Селькоровская и по улицам Городская — Предельная — Амундсена.
В этой связи изменится движение автобусов, которые следуют по маршрутам № 53 «Ритейл Парк — Автовокзал»; № 77 «Ритейл-парк — Высоцкого»; № 81 «17 Мехколонна — Авангард». По всем направлениям общественный транспорт будет доезжать до остановки «Окраинная».
В мэрии Екатеринбурга ранее отмечали, что в параде Победы примут участие 10 единиц гусеничной техники, 51 единица колесной техники и 5 единиц мототехники. Пройдут торжественным строем военнослужащие — 22 «коробки», в том числе одна женская — 1924 человека. Праздничный салют 9 мая будет состоять из 30 залпов.