Автобусные маршруты изменят в Екатеринбурге из-за репетиции парада

Завтра с 07:40 до 09:30 будет перекрыто движение транспорта по улице Дорожной от Окраинной до улицы Городской. С 09.:00 до 14:00 ограничат для автомобилей участки по улице 2-я Новосибирская, от Палисадной до Окружной; по Зенитчиков, то Палисадной до Братской; по Палисадной от 2-й Новосибирской до Окраинной; по Окраинной, от Палисадной до Эскадронной; по Эскадронной, от Окраинной до улицы 2-й Новосибирской. Объехать перекрытые дороги можно будет по улицам Лучистая — Окружная — Селькоровская и по улицам Городская — Предельная — Амундсена.