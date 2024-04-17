Кузбасский обвиняемый пытался прекратить уголовное дело за 7 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего кемеровчанина о посредничестве во взяточничестве, совершённом в особо крупном размере. Ведомство не уточняет, кто оказался под следствием, но NGS42 сообщает, что речь идет о бывшем вице-губернаторе региона Эдуарде Балабане.
По версии следствия, фигурант зимой прошлого года предложил обратившемуся к нему за помощью знакомому договориться с сотрудником правоохранительного органа о прекращении в отношении него уголовного дела. Взамен за услугу он попросил 7 млн рублей. На предложение обвиняемого мужчина согласился и в июне 2023 года передал фигуранту деньги для должностного лица.
В доме обвиняемого и на его работе провели обыски, в ходе которых изъяли около 7 млн рублей, 500 долларов США, а также интересующую следствие документацию. Мужчина заключён под стражу до 10 июня.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Действиям взяткодателя также дадут правовую оценку.