Кузбасский обвиняемый пытался прекратить уголовное дело за 7 млн рублей

По версии следствия, фигурант зимой прошлого года предложил обратившемуся к нему за помощью знакомому договориться с сотрудником правоохранительного органа о прекращении в отношении него уголовного дела. Взамен за услугу он попросил 7 млн рублей. На предложение обвиняемого мужчина согласился и в июне 2023 года передал фигуранту деньги для должностного лица.