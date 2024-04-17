Власти Гурьевска назвали причину остановки строительства школы за 3,4 млрд руб

Женщина поинтересовалась причиной остановки строительства школы в Гурьевске по улице Лазурной: «В течении 2−3 недель стройка стоит, на объекте ни души, убрали всю технику и краны. А потом естественно будут сдвигаться сроки. Дома рядом уже сдаются и детям надо будет где-то учиться» (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Нового Калининграда»). Ей ответила администрация Гурьевского городского округа и заявила, что «сейчас идёт смена подрядчика на объекте. В мае строительство школы возобновят». Муниципальные власти обозначили срок окончания работ: конец 2024 года.