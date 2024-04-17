Без горячей воды и тепла 18 апреля останутся два района Челябинска

Такие испытания являются обязательными и проводятся раз в пять лет в конце отопительного периода. «Именно весной у теплоэнергетиков есть возможность провести испытания, в случае выявления повреждений — оперативно устранить их относительно безболезненно для потребителей», — говорится в комментарии.