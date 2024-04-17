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Без горячей воды и тепла 18 апреля останутся два района Челябинска

Без горячей воды и тепла 18 апреля останутся два района Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в четверг в городе запланировано провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру.

Такие испытания являются обязательными и проводятся раз в пять лет в конце отопительного периода. «Именно весной у теплоэнергетиков есть возможность провести испытания, в случае выявления повреждений — оперативно устранить их относительно безболезненно для потребителей», — говорится в комментарии.

Под третий этап испытаний попадают магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Северо-Западной котельной. Таким образом, 18 апреля с 6 до 20 часов не будет горячей воды и отопления в Калининском и Курчатовском районах.

«Будет временно отключено горячее водоснабжение в жилых домах, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры. Кроме того, в дни испытаний будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения, попадающих в контур испытаний», — добавили в АО «УСТЭК-Челябинск».

О случаях повреждения внутридомовых систем теплопотребления в квартирах и жилых домах жителям следует сообщать в управляющую компанию.

ЖКХ