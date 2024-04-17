Без горячей воды и тепла 18 апреля останутся два района Челябинска

Напомним, в четверг в городе запланировано провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру.
Такие испытания являются обязательными и проводятся раз в пять лет в конце отопительного периода. «Именно весной у теплоэнергетиков есть возможность провести испытания, в случае выявления повреждений — оперативно устранить их относительно безболезненно для потребителей», — говорится в комментарии.
Под третий этап испытаний попадают магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения Северо-Западной котельной. Таким образом, 18 апреля с 6 до 20 часов не будет горячей воды и отопления в Калининском и Курчатовском районах.
«Будет временно отключено горячее водоснабжение в жилых домах, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры. Кроме того, в дни испытаний будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения, попадающих в контур испытаний», — добавили в АО «УСТЭК-Челябинск».
О случаях повреждения внутридомовых систем теплопотребления в квартирах и жилых домах жителям следует сообщать в управляющую компанию.