В Омске стремительно растет нехватка учителей начальных классов

Если по состоянию на 15 марта 2024 года заявлялось о наличии в общей сложности 739 таковых, то месяц спустя их количество достигло 939.
Как и прежде, наиболее весомой оказалась нехватка в омских школах учителей начальных классов. При этом потребность в таких специалистах достигла трехзначного числа — 101 (+30 вакансий за месяц). Свыше полусотни незанятых рабочих ставок указаны еще по трем позициям: учителям математики (80, +11 за месяц), учителям русского языка и литературы или учителям-словесникам (77, +16 за месяц) и учителям английского языка и литературы (59, +3 за месяц).
Среди других педагогических профессий, по которым заметен прирост, учителя физики (22 вместо 20), учителя химии (11 вместо 7), учителя биологии (12 вместо 7), а также учителя истории и обществознания (22 вместо 12) и учителя физкультуры (15 вместо 10). Также в Омске, согласно информации депобразования, значительно выросла нехватка воспитателей: с прежних 163 до 194.
Отметим, в перечне предметов, по которым у омских школ выявлена нехватка кадров, содержит такие нестандартные, по мнению автора, позиции как «учитель китайского языка» (2 вакансии) и тьютор (29 вакансий).