В Омске стремительно растет нехватка учителей начальных классов

Как и прежде, наиболее весомой оказалась нехватка в омских школах учителей начальных классов. При этом потребность в таких специалистах достигла трехзначного числа — 101 (+30 вакансий за месяц). Свыше полусотни незанятых рабочих ставок указаны еще по трем позициям: учителям математики (80, +11 за месяц), учителям русского языка и литературы или учителям-словесникам (77, +16 за месяц) и учителям английского языка и литературы (59, +3 за месяц).