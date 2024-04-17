В Самарской области усилится юго-западный ветер 18 апреля

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 15−18 метров в секунду. Специалисты МЧС рекомендуют самарцам не выходить из дома. Если сильный ветер застал вас на улице, стоит укрыться в подземном переходе или в подъезде.