Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области усилится юго-западный ветер 18 апреля

В регионе объявили желтый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 67% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили об усилении юго-западного ветра. В губернии объявили желтый уровень опасности 18 апреля 2024 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 15−18 метров в секунду. Специалисты МЧС рекомендуют самарцам не выходить из дома. Если сильный ветер застал вас на улице, стоит укрыться в подземном переходе или в подъезде.

Кроме того, не стоит прятаться от ветра рядом с домами, возможно падение шифера. Также не рекомендуют стоять под линией электропередач и парковать машины у деревьев.

МЧС