В Самарской области усилится юго-западный ветер 18 апреля

В Самарской области местных жителей предупредили об усилении юго-западного ветра. В губернии объявили желтый уровень опасности 18 апреля 2024 года.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 15−18 метров в секунду. Специалисты МЧС рекомендуют самарцам не выходить из дома. Если сильный ветер застал вас на улице, стоит укрыться в подземном переходе или в подъезде.
Кроме того, не стоит прятаться от ветра рядом с домами, возможно падение шифера. Также не рекомендуют стоять под линией электропередач и парковать машины у деревьев.