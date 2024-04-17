21 эвакуированного из Белгорода школьника госпитализировали в Петербурге

В связи со случившимся в лагерь выезжали специалисты Роспотребнадзора. Они взяли пробы еды. И по результатам проверки было установлено, что инфицирование белгородцев не связано с условиями проживания в лагере. Но стоит отметить, что школьники регулярно выезжают на занятия и различный досуг в город, где также принимают пищу. Поэтому вполне вероятно, что они подцепили кишечную инфекцию в одном из заведений Северной столицы.