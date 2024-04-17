21 эвакуированного из Белгорода школьника госпитализировали в Петербурге

Дети из Белгородской области, которые проживают в лагере «Солнечный» в Петербурге, массово пожаловалась на недомогание. Им вызвали скорую помощь. В результате в больницу был госпитализирован 21 ребенок. У них заподозрили норовирус или, проще говоря, острую кишечную инфекцию. Сейчас данное заболевание подтверждено у пяти ребят, обследование остальных продолжается. Об этом SPB.KP.RU сообщили в комитете по здравоохранению.
— В настоящее время состояние всех школьников оценивается как удовлетворительное, — добавили в комитете.
В связи со случившимся в лагерь выезжали специалисты Роспотребнадзора. Они взяли пробы еды. И по результатам проверки было установлено, что инфицирование белгородцев не связано с условиями проживания в лагере. Но стоит отметить, что школьники регулярно выезжают на занятия и различный досуг в город, где также принимают пищу. Поэтому вполне вероятно, что они подцепили кишечную инфекцию в одном из заведений Северной столицы.
К слову, за последнюю неделю в Петербурге приостановили деятельность двух точек общественного питания из-за нарушения санитарных норм. Речь идет о ресторане «Невский сад» в доме № 14А на Синопской набережной и столовой Street в доме № 151 на Невском проспекте. В обоих случаях причинами для проверки заведений стало то, что их посетители после приема пищи заработали острую кишечную инфекцию.