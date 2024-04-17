В полиции Екатеринбурга отменили прейскурант цен за добровольно сданное оружие

Подобные призывы со стороны полиции звучат каждый год. Однако в подобных случаях публиковался прейскурант цен. Например, ЕАН писал, что в 2023 году за добровольную сдачу единицы боевого стрелкового оружия (пистолет, револьвер, автомат, пулемет, гранатомет) платили по 4500 рублей. За охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие за штуку предлагали 2000 рублей, патроны к оружию с нарезным стволом за 1 штуку — 20 рублей, боеприпасы к гладкоствольному оружию за 1 штуку — 7 рублей.