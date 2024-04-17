Эксперт рассказала, выгодно ли омичам брать плановый отпуск в мае

В России начинается сезон праздников и отпусков. Эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, выгодно ли отдыхать в мае.
В этом году четырёхдневные периоды отдыха приходятся на Праздник Весны и Труда (с 28 апреля по 1 мая) и День Победы (с 9 по 12 мая). Рабочий день сокращается на час, если после него идёт нерабочий праздничный день. В субботу или воскресенье, на которые перенесли будний день, рабочий день тоже будет меньше на час.
Если же после рабочего дня следует присоединённый к празднику выходной, то рабочий день не сокращается. Поэтому 27 апреля день будет не сокращённый, а 8 мая россияне будут работать на час меньше.
По словам эксперта, с финансовой точки зрения май — не самый удачный месяц для отпуска.
«Чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные, зато можно дольше отдохнуть. В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные. Если в ваш отпуск попадут праздничные дни в мае, не засчитаются только 1 и 9 мая. Остальные выходные дни в мае — это присоединённые к праздникам дни, на которые отпуск не продлевается», — рассказала Татьяна Нечаева.
Больше всего отпускных можно получить в июле, октябре (23 рабочих дня) и в августе (22 рабочих дня).
«Напоминаем, что если вы работаете в нерабочий праздничный день, то работодатель должен по вашему выбору оплатить этот день в стандартном объеме и дать вам дополнительный выходной или оплатить его в двойном (или более) объёме», — отметила эксперт.