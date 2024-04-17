В Севастополе остановились паромы — причина

«Движение паромов временно остановлено из-за погодных условий», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
В среду в Севастополе усилился южный ветер. В порывах его скорость достигает 15 метров в секунду, ранее сообщали в крымском гидрометцентре.
Ранее в МЧС Крыма предупреждали о штормовом предупреждении на полуострове из-за усиления ветра на 17 апреля. По данным спасателей, в среду в регионе сохранится юго-западный ветер 17−22 м/с.
В ночь на 16 апреля сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев. По информации администрации города, электросети были оперативно восстановлены.
Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на