Ночью 18 апреля в Пермском крае ожидаются сильные дожди и грозы

В ночь на четверг 18 апреля через территорию Пермского края с высокой скоростью пройдет западный циклон. Он принесет в регион ливни и грозы. Причем, грозы могут сопровождаться шквалами до 20 метров в секунду и более. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.