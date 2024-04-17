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Ночью 18 апреля в Пермском крае ожидаются сильные дожди и грозы

В ночь на четверг 18 апреля через территорию Пермского края с высокой скоростью пройдет западный циклон. Он принесет в регион ливни и грозы. Причем, грозы могут сопровождаться шквалами до 20 метров в секунду и более. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 72% 761 мм рт. ст. +15°

По данным синоптиков, сильный дождь возможен и в Перми. А вот гроза в краевой столице маловероятна. Всего может выпасть до 15−20 мм осадков. Днем дожди продолжатся на юге Прикамья (Юго-Камский, Оса, Кунгур), но уже слабые. Столбики термометров достигнут отметки +10…+15 градусов.

Из-за обильных дождей и потепления в Пермском крае усилится таяние снега и начнется увеличение притока воды в реках. Затем оно продолжится в пятницу и субботу. Поэтому в конце недели на большинстве рек Прикамья начнут формироваться пики половодья.