Ночью 18 апреля в Пермском крае ожидаются сильные дожди и грозы

По данным синоптиков, сильный дождь возможен и в Перми. А вот гроза в краевой столице маловероятна. Всего может выпасть до 15−20 мм осадков. Днем дожди продолжатся на юге Прикамья (Юго-Камский, Оса, Кунгур), но уже слабые. Столбики термометров достигнут отметки +10…+15 градусов.
Из-за обильных дождей и потепления в Пермском крае усилится таяние снега и начнется увеличение притока воды в реках. Затем оно продолжится в пятницу и субботу. Поэтому в конце недели на большинстве рек Прикамья начнут формироваться пики половодья.