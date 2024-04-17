В Краснодаре на неделю отключат воду

Временное отключение воды на улице Старокубанской от улицы Ставропольской до улицы Новой будет наблюдаться с 17 апреля по 23 апреля. Об этом сообщили в МЦУ кубанской столицы.



Также на период с 23:00 17 апреля до 05:00 18 апреля ресурс не будут подавать по следующим адресам: Старокубанская, 145−149, 123/1, 123/2; Селезнева, 200, 200/1, 202, 204, 204/2, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 242, 244, 246, 248, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148-ЦТП, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198 (детский сад № 167); Ставропольская, 203, 205, 207, 207/1, 209, 213, 215/1, 215/2, 219, 221/1, 221/2, 217/1, 217/2, 201, 119, 121, 121/1, 121/2, 123, 123/1, 125,125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 127, 129, 151, 153, 151/1, 155, 155а, 157,157/1, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 155/1, 177, 179, 179а, 181, 183, 183а, 185, 187, 189; 2-я Пятилетка, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Волжская, 73, 75, 77, 106, 108; Новороссийская, 11, 11а, 11б, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 192, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 208/1; Енисейская, 49, 53, 54, 56, 35, 60, 64; Новгородская, 11, 13; Дунайская, 53, 60, 57; Таганрогская, 1, 3, 4, 5, 13, 16, 18, 22, 22/1, 24; Бородина, 18; Фадеева, 29; Выгонная, 20; Кирова, 5, 7; Бершанской, 74; поселок Курортный — частный сектор; Автолюбителей, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4; Парусная, 20, 20/1, 20/2, 20/3; частный сектор поселка Пашковский; Мачуги, 2.



С 09:00 до 17:00 17 апреля напор воды будет снижен на улицах: Гимназическая, 115; Ленина, 89/1, 89; Леваневского, 16.