Из «Уральских авиалиний» уволился пилот, посадивший самолет на пшеничном поле

Сергей Белов признался, что посадка в Новосибирске ему была не нужна и он мог бы спокойно сесть в Омске. Но КВС задумался, что в этом случае перекроет полосу в аэропорту, где нет техперсонала для устранения неисправности. На решение об уходе в Толмачево повлияла рекомендация авиакомпании при возникших отказах следовать туда, где у «Уральских авиалиний» есть техподдержка, сознался пилот. После инцидента ее сразу же убрали, так как «понимали, что она повлияла на экипаж».