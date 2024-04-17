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Из «Уральских авиалиний» уволился пилот, посадивший самолет на пшеничном поле

Командир воздушного судна Airbus A320 Сергей Белов, 12 сентября 2023 года аварийно посадивший на пшеничном поле под Новосибирском самолет с 161 пассажиром на борту, уволился из «Уральских авиалиний» после окончания расследования Росавиации. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Источник: АК «Уральские авиалинии»

«На основании заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова

Второй пилот того самолета Эдуард Семенов до сих пор находится в отпуске без содержания.

Как писал ЕАН, Сергей Белов назвал комиссии Росавиации причиной посадки в поле политику «Уральских авиалиний». По словам Белова, на его решение посадить самолет в поле повлияли вовсе не ошибка экипажа и его подготовка, а «политика авиакомпании и отношение руководства к пилотам». Белов указал, что если компании нужно что-то нарушить (время отдыха или рабочей смены), то она загонит сотрудников в такие рамки. Пилотам приходится и документам следовать, и в то же время угождать авиакомпании.

Сергей Белов признался, что посадка в Новосибирске ему была не нужна и он мог бы спокойно сесть в Омске. Но КВС задумался, что в этом случае перекроет полосу в аэропорту, где нет техперсонала для устранения неисправности. На решение об уходе в Толмачево повлияла рекомендация авиакомпании при возникших отказах следовать туда, где у «Уральских авиалиний» есть техподдержка, сознался пилот. После инцидента ее сразу же убрали, так как «понимали, что она повлияла на экипаж».

Напомним, самолет, летевший из Сочи в Омск, приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года из-за отказа гидросистемы и нехватки топлива. На борту находились 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. На время проверки экипаж отстранили от работы, к полетам бортпроводники вернулись только в ноябре.

Ранее ЕАН рассказывал, что после расследования Росавиация дала рекомендации уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний», ответственных за безопасность полетов.

Это два заместителя гендиректора — летный директор Сергей Глазков и директор по качеству Алексей Фомин. По данным комиссии, аварийная посадка произошла из-за множественных нарушений и ошибок экипажа, приведших к нехватке топлива во время полета на запасной аэродром. Причиной недостаточной подготовки пилотов к экстремальной ситуации стали «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании». Решение об их соответствии занимаемым должностям будет принимать Совет директоров авиакомпании, сообщила изданию пресс-секретарь «Уральских авиалиний».