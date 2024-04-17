Маршрутчика, ударившего пассажирку в Краснодаре, уволили

Напомним, 15 апреля на автобусной остановке по улице Захарова произошёл конфликт между водителем общественного транспорта и пассажиром. Причиной этому стало якобы отсутствие терминала для оплаты проезда картой, а девушка как раз собиралась расплатиться именно по «безналу». По словам потерпевшей, водитель 130-й маршрутки уверял, что терминала здесь нет. Совсем. Завязался спор, после чего пассажирка «вылетела» из автобуса, однако успела зафиксировать на камеру агрессивные действия мужчины, который побежал за ней. В ходе выяснения отношений водитель ударил девушку.