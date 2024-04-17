Маршрутчика, ударившего пассажирку в Краснодаре, уволили

Водителя автобуса, причастного к инциденту с пассажиркой, уже отстранили от работы —об этом рассказал директор «Союза транспортников Кубани» Иван Петров. Ранее стало известно, что этот водитель машрутки буквально напал на одну из пассажирок — о случившемся девушка рассказала в соцсетях, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Напомним, 15 апреля на автобусной остановке по улице Захарова произошёл конфликт между водителем общественного транспорта и пассажиром. Причиной этому стало якобы отсутствие терминала для оплаты проезда картой, а девушка как раз собиралась расплатиться именно по «безналу». По словам потерпевшей, водитель 130-й маршрутки уверял, что терминала здесь нет. Совсем. Завязался спор, после чего пассажирка «вылетела» из автобуса, однако успела зафиксировать на камеру агрессивные действия мужчины, который побежал за ней. В ходе выяснения отношений водитель ударил девушку.
в МЦУ Краснодара сообщили, что полиция Краснодара проверила информацию о конфликте. В транспортной компании, также произведена внутренняя проверка, после чего действия водителя признали противоправными, он написал объяснительную записку и в ближайшее время на линию не выйдет.
Стоит отметить, что терминал для оплаты проезда имеется абсолютно в каждом общественном транспорте города. А сегодня способов заплатить стало ещё больше. В новеньких ПАЗах из последней поставки от 3 апреля, которые уже «вышли» на дороги Краснодара, предусмотрена функция оплаты пути через QR-код.