В Москве развивают дорожный каркас «Большого сити»

«Дорожная система “Большого сити” продолжает развиваться. Сейчас строится около 40 км объектов улично-дорожной сети, десятки инженерных сооружений. Один из таких объектов — это связка между улицами Большая Филевская, проспектом Багратиона и Третьим транспортным кольцом с возможностью заезда в комплекс зданий “Сбера”. Это важная связка, которая не только улучшит транспортное обеспечение комплекса “Сбера”, но и трех районов Москвы с общей численностью около 300 тысяч человек. Объект должен быть введен уже в этом году», — сказал Собянин.