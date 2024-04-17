В Москве развивают дорожный каркас «Большого сити»

«Дорожная система “Большого сити” продолжает развиваться. Сейчас строится около 40 км объектов улично-дорожной сети, десятки инженерных сооружений. Один из таких объектов — это связка между улицами Большая Филевская, проспектом Багратиона и Третьим транспортным кольцом с возможностью заезда в комплекс зданий “Сбера”. Это важная связка, которая не только улучшит транспортное обеспечение комплекса “Сбера”, но и трех районов Москвы с общей численностью около 300 тысяч человек. Объект должен быть введен уже в этом году», — сказал Собянин.
Как уточнил руководитель предприятий компании-подрядчика Эдгар Арамян, длина объекта составляет 3,7 км, из них 250 м — это путепровод. «Мы уже практически вышли на финишную прямую — 75% готовности», — добавил он.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство в районе Филевский Парк было начато в июле 2022 году. В результате будет значительно улучшено транспортное обслуживание районов Дорогомилово, Филевский Парк и Пресненский с населением более 316 тысяч человек, многочисленных бизнес-центров, а также кварталов перспективной жилой застройки вдоль Москвы-реки.
Благодаря новым дорогам перепробег транспорта сократится до 2,9 км, экономия составит до 21 минуты.