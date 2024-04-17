На фестиваль «Туганлык» в Уфу приедут Владимир Машков и Валерий Фокин

В афише фестиваля — 14 спектаклей. В конкурсной программе заявлены постановки театральных коллективов из Казани и Альметьевска (Татарстан), Алматы и Астаны (Казахстан), Каракола (Кыргызстан), Владикавказа (Северная Осетия-Алания), Чебоксар (Чувашия), Элисты (Калмыкия), Сухума (Абхазия), Кызыла (Тува), Махачкалы (Дагестан) и Йошкар-Олы (Марий Эл). В рамках внеконкурсной программы покажут два спектакля: Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури, а также специального гостя фестиваля — Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России — Александринского театра).