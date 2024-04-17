На фестиваль «Туганлык» в Уфу приедут Владимир Машков и Валерий Фокин

В 2024 году театральный форум несколько расширил свой формат и впервые пройдет в новом статусе (ранее он назывался «фестиваль тюркоязычных театров»).
В афише фестиваля — 14 спектаклей. В конкурсной программе заявлены постановки театральных коллективов из Казани и Альметьевска (Татарстан), Алматы и Астаны (Казахстан), Каракола (Кыргызстан), Владикавказа (Северная Осетия-Алания), Чебоксар (Чувашия), Элисты (Калмыкия), Сухума (Абхазия), Кызыла (Тува), Махачкалы (Дагестан) и Йошкар-Олы (Марий Эл). В рамках внеконкурсной программы покажут два спектакля: Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури, а также специального гостя фестиваля — Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России — Александринского театра).
Открытие «Туганлыка» состоится в Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури — на родной сцене «академики» покажут постановку «Красный паша» (Н. Асанбаев, реж. А. Абушахманов). Также показы пройдут на сценах Уфимского татарского театра «Нур» и Национального молодежного театра РБ им. М. Карима.
В рамках фестиваля предусмотрена образовательная программа от Александринского театра при содействии Ассоциации национальных театров России. Участников ждут ежевечерние актерские клубы, экскурсии по достопримечательностям Уфы, встречи с известными театральными деятелями.
В качестве почетных гостей на «Туганлык» приглашены председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и художественный руководитель Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького, профессор Оренбургского государственного института искусств Рифкат Исрафилов.
Первый фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» прошёл в Уфе в 1991 году как яркий и зрелищный праздник сценического искусства республик и стран тюркского мира, сохраняющих высокую театральную культуру, дружбу и добрососедские отношения, основанные на исторической и культурно-языковой общности.