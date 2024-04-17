20 апреля в Уфе пройдет общегородской субботник

Во время субботников будут организованы работы по озеленению, ремонту дорог, тротуаров, заборов, ограждений, парапетов, фасадов зданий, уборке проезжих частей дорог, улиц, внутриквартальных территорий, очистке от мусора территорий гаражных кооперативов, садоводческих товариществ, склонов оврагов и прибрежных зон рек и озер, благоустройству родников.