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Уральские космонавты запустили в метрополитене космический состав

В метро Екатеринбурга уральские космонавты запустили космический состав. Об этом сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Источник: Аргументы и факты

Торжественное открытие Космического подвижного состава состоялось на станции «Площадь 1905 года». Его участниками стали лётчик-космонавт России Сергей Прокопьев, а также космонавты-испытатели Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Все они являются Героями России.

Названия станций озвучил Прокопьев. Состав оформлен тематически, в вагонах размещены специальные QR-коды. На нём уральский экипаж МКС доехал до станции «Проспект космонавтов».

Сергей Прокопьев поздравил пассажиров метрополитена с открытием движения этого состава. И выразил надежду на то, что такой состав позволит увлечь молодёжь космосом. И в будущем представители подрастающего поколения станут учёными, исследователями и т. д.