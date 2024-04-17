Уральские космонавты запустили в метрополитене космический состав

Торжественное открытие Космического подвижного состава состоялось на станции «Площадь 1905 года». Его участниками стали лётчик-космонавт России Сергей Прокопьев, а также космонавты-испытатели Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Все они являются Героями России.
Названия станций озвучил Прокопьев. Состав оформлен тематически, в вагонах размещены специальные QR-коды. На нём уральский экипаж МКС доехал до станции «Проспект космонавтов».
Сергей Прокопьев поздравил пассажиров метрополитена с открытием движения этого состава. И выразил надежду на то, что такой состав позволит увлечь молодёжь космосом. И в будущем представители подрастающего поколения станут учёными, исследователями