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Открыли понтонный мост через Дон между воронежским Шилово и Новогремяченским

Движение перекрывалось из-за паводка.

Мост через Дон между воронежским Шилово и селом Новогремяченским открыли сегодня, 17 апреля. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Автомобилисты рассказывают, что в данный момент его приводят в порядок и по нему можно будет ездить.

— Мост задран, но проехать можно, — делятся водители информацией в группе «Гремячье» во ВКонтакте.

Пока неизвестно, пустят ли по нему автобусы из Воронежа в ближайшие населенные пункты.

Напомним, мост, соединяющий микрорайон Шилово и село Новогремяченское, развели из-за половодья 28 марта. Ехать на транспорте приходилось через Курскую трассу.