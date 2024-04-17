Открыли понтонный мост через Дон между воронежским Шилово и Новогремяченским

Мост через Дон между воронежским Шилово и селом Новогремяченским открыли сегодня, 17 апреля. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
Автомобилисты рассказывают, что в данный момент его приводят в порядок и по нему можно будет ездить.
— Мост задран, но проехать можно, — делятся водители информацией в группе «Гремячье» во ВКонтакте.
Пока неизвестно, пустят ли по нему автобусы из Воронежа в ближайшие населенные пункты.
Напомним, мост, соединяющий микрорайон Шилово и село Новогремяченское, развели из-за половодья 28 марта. Ехать на транспорте приходилось через Курскую трассу.