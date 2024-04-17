Юлия Савичева станет хедлайнером главного молодежного форума Урала

В указанные дни сюда съедутся более тысячи молодых людей из всех регионов УрФО. Это и представители работающей молодежи, и учащиеся вузов, и школьники. Главной темой форума станет популяризация рабочих профессий. По итогам работы на форуме участники дадут свои предложения для органов власти по повышению привлекательности рабочих профессий, а также разработают социальную сеть для поиска работы и общения «Урал рабочий» и приложение для организации экскурсий на предприятия «На Урале — работать».
«Мы ждем в гости молодежь со всего Уральского федерального округа уже в июне. Форум пройдет на базе современного кампуса федерального университета, у участников будет возможность не только познакомиться, узнать новое, но и сформировать свои предложения по популяризации рабочих профессий — ведь это основная тема нашего форума», — пояснил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области — директор департамента молодежной политики Денис Протасов.
Мероприятия культурной программы форума включают мастерскую по созданию музыки «Уральская ночь музыки, или Свердловский рок-клуб», литературную студию «Сказки Бажова», мастерскую по огранке ювелирных изделий «Малахитовая шкатулка», мастер-классы по кулинарии, арту и рисованию «Стенография». Участники также смогут посетить турнир по FIFA, вечерний просмотр фильмов и спесть в караоке на крыше.
Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» проводится по поручению президента России от 20 августа 2012 года. Организаторами выступают аппарат полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, правительство Свердловской области, Росмолодежь, правительства регионов Уральского федерального округа и Уральский федеральный университет. Символично, что хедлаййнер форума имеет уральские корни: Юлия Савичева является уроженкой Курганской области.