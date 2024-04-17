Юлия Савичева станет хедлайнером главного молодежного форума Урала

В указанные дни сюда съедутся более тысячи молодых людей из всех регионов УрФО. Это и представители работающей молодежи, и учащиеся вузов, и школьники. Главной темой форума станет популяризация рабочих профессий. По итогам работы на форуме участники дадут свои предложения для органов власти по повышению привлекательности рабочих профессий, а также разработают социальную сеть для поиска работы и общения «Урал рабочий» и приложение для организации экскурсий на предприятия «На Урале — работать».