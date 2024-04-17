В Перми 18 апреля не будет воды почти в 50 домах города

В компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили об отключении воды почти в 50 домах. Подачу ресурса прекратят 18 апреля на время ремонтных работ по замене задвижек на водоводах Ленинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов Перми.
Воды не будет:
— с 09:00 до 19:00 в частном секторе ул. Домостроительной, 35, 37, 60, 70, 72, 76, 78, 80, пер. Черемуховый, 3, 4, 5, 6, 7, 12, пер. 2-й Черемуховый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, ул. Лоцманской, 1, 5а, ул. Цимлянской, 14, 16, 18;
— с 09:30 до 19:30 на ул. Маршрутной, 1, 5, 11, 11б, 11а;
— с 09:30 до 19:30 на ул. Газеты Звезда, 33, 35, 38Б, ул. Пушкина, 64, НС (Краснова, 24), ул. Краснова, 18, 18/1, 16а, 24, 24 лит. Д, 24б, 24 к.1, 25.