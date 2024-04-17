В Перми 18 апреля не будет воды почти в 50 домах города

В компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили об отключении воды почти в 50 домах. Подачу ресурса прекратят 18 апреля на время ремонтных работ по замене задвижек на водоводах Ленинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов Перми.