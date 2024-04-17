Места для шашлыков в Новосибирске в 2024 году: где можно пожарить мясо на углях в майские праздники

В Новосибирске становится все теплее, совсем скоро долгие майские выходные. Многим уже не терпится приготовить вкусные шашлыки и отдохнуть на природе. Вот только погода внесет свои правки в наш досуг. Где пожарить шашлыки в Новосибирске в 2024 году — в нашем материале.
ГДЕ НЕЛЬЗЯ ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ В НОВОСИБИРСКЕ.
В Новосибирской области до 13 мая действует особый противопожарный режим. Во всем виновата слишком теплая погода с небольшим количеством осадков. В 20 районах региона и городских округах режим действует с 15 апреля, в остальных начнется с 19. Согласно постановлению губернатора № 186-п, гражданам запрещается приходить в лес на отдых, разводить костры, сжигать траву и мусор в городах, пригородах и селах.
Отдельным пунктом идет запрет приготовления пищи на открытом огне, углях (кострах, мангалах) во дворах домов и на территории СНТ. Так что собраться на майских и пожарить шашлыки в гараже или в беседке на даче не получится.
Хотя жителям северных районов, где холоднее, до 19 апреля еще разрешили разводить огонь, чтобы сжечь листву и ветки.
— Сжигать их нужно на расстоянии не менее 7,5 метров от жилых строений в емкости из негорючего материала. При этом выпадать из нее никакие горючие материалы не должны. Территория вокруг должна быть очищена в радиусе 5 метров, — предупреждает ГУ МЧС по Новосибирской области.
В южных районах любой самовольный костер под запретом.
Согласно статье 8.32 КоАП РФ за нарушение правил безопасности во время противопожарного режима грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей — для обычных граждан, от 60 до 90 тысяч рублей — для должностных лиц и от 600 тысяч до 1 миллиона рублей — для юридических лиц.
ГДЕ МОЖНО ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ В НОВОСИБИРСКЕ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ.
Для начала — компромиссный и дешевый вариант. Пожарить шашлык можно на сковороде или электрогриле дома. Да, у него не будет аромата угольков, но зато вы ничего не нарушите и не придется платить штраф.
Но если все-таки хочется собраться именно на природе, ищите оборудованные площадки с непереносными мангалами, огнетушителями и ящиком с песком. Как правило, это базы отдыха и пикниковые зоны с гриль-домиками: источник огня таким образом находится внутри, а не снаружи помещения.
Территория отдыха «Пикниковый рай».
Адрес: ул. Стартовая, 43/2.
Тел.:
Время работы: ежедневно с 11.00 до 0.00.
Стоимость:
— средний гриль-домик (до 18 человек) — 2000 ₽/час (минимум 2 часа).
— большой гриль-домик (до 18 до 25 человек) — 2500 ₽/час (минимум 3 часа).
База отдыха «Озеро Спартак».
Адрес: ул. Красных Зорь, 3А.
Тел.: +7−983−510−85−96.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.
Стоимость:
— маленькая беседка (до 10 человек) — от 800 ₽/час (пн-чт) до 7800 ₽/час (пт-вс).
— средняя беседка (до 20 человек) — от 1300 ₽/час (пн-чт) до 7800 ₽/час (пт-вс).
— большая (до 30 человек) — от 1600 ₽/час (пн-чт) до 9600 ₽/час (пт-вс).
«Барбекю-двор».
Адрес: ул. Тульская, 1.
Тел.: +7−999−300−38−21.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00.
Стоимость:
барбекю-домик (от 15 до 25 человек): — вс-чт: с 10.00 до 16.00 — 8500 ₽/ч, с 17.00 до 23.00 — 9500 ₽/ч.
— пт-сб: с 10.00 до 16.00 — 10 000 ₽/ч, с 17.00 до 23.00 — 11 500 ₽/ч.
Парк «Бугринская роща» Адрес: ул. С. Кожевникова, 39 Телефон: (383) 213−86−52 Время работы: с 10.00 до 23.00 Сколько стоит: — аренда маленькой беседки (до 10 чел.) — 3000 ₽/праздничный день — аренда средней беседки (до 20 чел.) — 5000 ₽/день — аренда большой беседки (более 20 чел.) 6000 ₽/день.
Парк «Заельцовский» Адрес: ул. Парковая, 88 Телефон: (383) 263−65−60 Время работы: с 10.00 до 0.00 Сколько стоит: — аренда маленькой беседки (до 8 чел.) — 350 ₽/ч — аренда большой беседки (до 20 чел.) — 600 ₽/ч Минимальное время бронирования маленькой беседки — 3 часа, большой — 4 часа.
Парк отдыха «Звезда» Адрес: Бердский тупик, 10 Телефоны: (383) 263−36−22, 310−00−33 Время работы: круглосуточно Сколько стоит: — аренда маленькой беседки (6 — 8 чел.) — от 300 ₽/ч — аренда средней беседки (12 — 15 чел.) — от 500 ₽/ч — аренда большой беседки (до 25 чел.) — от 900 ₽/ч Минимальный срок аренды — 3 часа.
Развлекательный комплекс «Бумеранг» Адрес: ул. Софийская, 15, к. 2 Время работы: круглосуточно Телефоны: (383) 292−92−88, 8−913−985−01−11 Сколько стоит: — место для пикника под навесом (с мангалом, без электричества) (8 — 10 чел.) — 2000 ₽/6 ч — гриль (домик с электричеством и камином) — 3600 ₽/6 ч.