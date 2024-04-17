Аномальная жара придет в Самарскую область 18−22 апреля

С 18 по 22 апреля в Самарской области местами ожидается аномальная жара. Из-за этого в регионе объявили оранжевый уровень опасности.
— Жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов, — сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
В середине недели воздушные потоки начнут менять свое направление на более южное, и в Поволжье будет поступать теплая воздушная масса со Средиземноморья. Благодаря этому температура воздуха днем достигнет значений +20…+25 °C, местами она может увеличиться до +29 °C.
В четверг, 18 апреля, температура воздуха днем составит +20…+25 °C. Ветер юго-западный и южный достигнет 7−12 м/с. В ночь на 19 апреля температура опустится до +9…+14 °C. В пятницу днем будет без осадков, ветер останется прежним, а температура достигнет +20…+25 °C.