Аномальная жара придет в Самарскую область 18−22 апреля

В середине недели воздушные потоки начнут менять свое направление на более южное, и в Поволжье будет поступать теплая воздушная масса со Средиземноморья. Благодаря этому температура воздуха днем достигнет значений +20…+25 °C, местами она может увеличиться до +29 °C.