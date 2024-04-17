С нижегородским футболистом Алексеем Заболотным простились 17 апреля

«Когда прощальный кортеж стал трогаться, машина просто встала, понимаете, просто ни вперёд, ни назад. И так газовала минуты 3. Потом ребята футболисты подошли со всех сторон и стали её толкать. Метров через десять поехала, как будто и не было ничего. Мы сошлись в едином мнении, что человек в последние минуту, секунды хотел, чтобы с ним были ни только близкие, но и команда», — написал нижегородец Александр Столяров чате гендиректора ФК «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова.