Рейс из Дубая в Волгоград отменили из-за непогоды

Коснулась ситуация и волгоградцев. 16 апреля был отменен рейс из Дубая в Волгоград, который должен был отправиться в 22 часа 20 минут, указано на электронном табло волгоградского аэропорта. Соответственно, не вылетел и самолет рейса FZ 962, который должен был отвезти пассажиров из областного центра.