Рейс из Дубая в Волгоград отменили из-за непогоды

Накануне крупнейший город ОАЭ оказался во власти стихии. Никто не ожидал, что в этих южных широтах пройдет такой сильный ливень. В результате пришлось отменить множество рейсов, пассажиры ожидают улучшения погоды в аэропорту.
Коснулась ситуация и волгоградцев. 16 апреля был отменен рейс из Дубая в Волгоград, который должен был отправиться в 22 часа 20 минут, указано на электронном табло волгоградского аэропорта. Соответственно, не вылетел и самолет рейса FZ 962, который должен был отвезти пассажиров из областного центра.
Когда полеты возобновятся в штатном режиме, пока не известно.