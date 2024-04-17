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Рейс из Дубая в Волгоград отменили из-за непогоды

Жители областного центра не смогли вовремя покинуть южный город и вернуться домой.

Источник: Волгоградская правда

Накануне крупнейший город ОАЭ оказался во власти стихии. Никто не ожидал, что в этих южных широтах пройдет такой сильный ливень. В результате пришлось отменить множество рейсов, пассажиры ожидают улучшения погоды в аэропорту.

Коснулась ситуация и волгоградцев. 16 апреля был отменен рейс из Дубая в Волгоград, который должен был отправиться в 22 часа 20 минут, указано на электронном табло волгоградского аэропорта. Соответственно, не вылетел и самолет рейса FZ 962, который должен был отвезти пассажиров из областного центра.

Когда полеты возобновятся в штатном режиме, пока не известно.