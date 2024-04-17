Екатеринбуржцам разрешили готовить шашлыки в беседках с мангалами

Разводить огонь на улице категорически запрещено — то же касается и городских лесопарков. Однако жарить шашлыки можно в беседках, которые в них находятся. Для этого в них установлены мангалы, а для чрезвычайных ситуаций гриль-зоны оборудована огнетушителями и бочками, наполненными водой.