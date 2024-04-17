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Екатеринбуржцам разрешили готовить шашлыки в беседках с мангалами

Для этого в городских лесопарках установлены специально оборудованные гриль-зоны.

Источник: Комсомольская правда

Жителям уральской столицы разрешили жарить шашлыки в лесопарках. Однако это можно сделать лишь в оборудованных мангалами и огнетушителями беседках. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской Думы.

Разводить огонь на улице категорически запрещено — то же касается и городских лесопарков. Однако жарить шашлыки можно в беседках, которые в них находятся. Для этого в них установлены мангалы, а для чрезвычайных ситуаций гриль-зоны оборудована огнетушителями и бочками, наполненными водой.

Напомним, 13 апреля на территории Екатеринбурга был введен особый противопожарный режим. Теперь свердловчанам запрещено посещать леса и торфяные массивы, сжигать мусор, готовить пищу в мангалах, а также разводить костры.

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