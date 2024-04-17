Рейс из Петербурга в Дубай отменили 17 апреля из-за сильных дождей

В Дубае последние дни наблюдаются сильнейшие ливни. Только за сутки 16 апреля, по данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, там выпало более 140 миллиметров осадков. И это при том, что месячная норма для апреля составляет всего три миллиметра. В связи с таким разгулом непогоды туристы не смогли улететь из Петербурга в этот уже не столь солнечный город. Так, 16 апреля были отменены два рейса из Дубая в Северную столицу и один из Пулково в Дубай. При этом ситуация 17 апреля не особо изменилась, поэтому в этот день также был отменен один рейс. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».