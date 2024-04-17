Пенсионер из Уфы, отсидевший за другого 13 лет, просит помощи

Пенсионер из Уфы Фатхулла Исхаков, отсидевший за чужое преступление 13 лет, записал видеообращение к СМИ с просьбой о помощи.
Реабилитированный житель Башкирии и его адвокат, считают, что суды откладывают заседания на месяц в ожидании биологической смерти заявителя.
«Дело затягивается. 65 лет я боролся, наконец-то меня реабилитировали. Находился в адском строгом режиме почти 15 лет. Хотел получить компенсацию. Прошел уже год, как оправдали, 11 заседаний прошло, ничего не решается. Обращаюсь ко всем журналистам, СМИ, прошу помочь мне, инвалиду первой группы, каждое заседание откладывают на месяц, причины никакой нет. Безобразие, не может же так быть», — заявил в обращении Исхаков.
Напомним, после реабилитации, он запросил 450 млн компенсации морального вреда. Но Ленинский районный суд удовлетворил требование, снизив сумму до 31,6 млн рублей. После этого Фатхулла Исхаков обратился в Верховный суд РБ, где сумму возмещения снизили вообще до 2 млн рублей. За время, проведённое за решёткой, Фатхулла Исхаков потерял жену, а сын остался сиротой.