Пенсионер из Уфы, отсидевший за другого 13 лет, просит помощи

«Дело затягивается. 65 лет я боролся, наконец-то меня реабилитировали. Находился в адском строгом режиме почти 15 лет. Хотел получить компенсацию. Прошел уже год, как оправдали, 11 заседаний прошло, ничего не решается. Обращаюсь ко всем журналистам, СМИ, прошу помочь мне, инвалиду первой группы, каждое заседание откладывают на месяц, причины никакой нет. Безобразие, не может же так быть», — заявил в обращении Исхаков.