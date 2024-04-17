Новую автостанцию со всеми удобствами открыли в Княгинине

Одним пассажирам нужно в соседний Сергач, другим — в областной центр, кто-то совсем едет в соседний регион, ну, а кому-то просто до ближайшего села доехать. Но в любом случае все для этого идут на автостанцию.
Николай Таланов — корреспондент:
«Автостанция в Княгинине всегда была на этом месте, но 5 лет назад это здание было признано аварийным. Пассажирам выделили приспособленное помещение, где они и ждали автобусы. Но чаще люди ждали не в помещении, а на улице, потому что большой разницы не было. И вот сегодня в Княгинине открылась совершенно новая автостанция со всеми условиями».
Татьяна Квасникова — пассажир:
«Мне здесь очень нравится, тепло и светло, очень хорошо. Я рада, что открыли».
Условия, в которых приходилось ждать автобусы последние 5 лет, пассажиры называют ужасными. Это было временное помещение без элементарных удобств.
Оксана Котылёва — пассажир:
«Там условия были ужасные. Не было туалета, и помещение само маленькое. Если пассажиров много, даже посидеть негде».
Капитальный ремонт автостанции должны были завершить за год, но подвел подрядчик. Получил деньги и исчез, начались суды.
Евгений Шамин — глава МСУ Княгининского округа:
«И в связи с этим, то, что шли 2 суда, строка была приостановлена».
Районный центр Княгинино стоит на федеральной трассе. В одну сторону Нижний Новгород и Москва, в другую — Ульяновск и Самара, чуть наискосок — Чебоксары и Йошкар-Ола. Десятки автобусов каждый день.
Любовь Рыжова — кассир:
«В Нижний едут, Сергач, Пильну, Чебоксары. Районный наш местный рейс есть».
Кроме того, в Княгинине есть техникум и университет. А это более 3000 студентов. Большинство из них иногородние и на выходные уезжают домой. И вот, наконец, эта пятилетняя эпопея завершилась.
В новой автостанции есть все условия для пассажиров: просторный теплый зал, комната оказания первой медицинской помощи, комната матери и ребенка, 3 туалета, в том числе и для инвалидов. За содержание автостанции отвечает районное ЖКХ. Оно же запустило ряд автобусных маршрутов по селам района.