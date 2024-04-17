Новую автостанцию со всеми удобствами открыли в Княгинине

«Автостанция в Княгинине всегда была на этом месте, но 5 лет назад это здание было признано аварийным. Пассажирам выделили приспособленное помещение, где они и ждали автобусы. Но чаще люди ждали не в помещении, а на улице, потому что большой разницы не было. И вот сегодня в Княгинине открылась совершенно новая автостанция со всеми условиями».