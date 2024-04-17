Узбекистанцев могут обязать извещать школу о выезде ребенка за рубеж

Это предусмотрено проектом изменений в приказ о порядке перевода учащихся из класса в класс и из одной школы в другую. Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана вынесло его на общественное обсуждение. Документ планируется дополнить регламентом о временном выезде школьников за рубеж с различными целями — на лечение, в путешествие и т. д.