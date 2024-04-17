Узбекистанцев могут обязать извещать школу о выезде ребенка за рубеж

Это предусмотрено проектом изменений в приказ о порядке перевода учащихся из класса в класс и из одной школы в другую. Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана вынесло его на общественное обсуждение. Документ планируется дополнить регламентом о временном выезде школьников за рубеж с различными целями — на лечение, в путешествие
Заявление об отъезде с указанием причин выезда и сроков пребывания будет рассматривать директор школы (или его врио) в течение одного рабочего дня. Затем он должен будет уведомить классного руководителя и учителей-предметников о временном отсутствии учащегося.
Если учащийся пропускает школу без уведомления администрации, директор школы должен письменно уведомить его родителей, председателя махалли, районный или городской отдел дошкольного и школьного образования, районную (городскую) комиссию по вопросам детей и принять меры по привлечению учащегося к занятиям.
Такое же требование будет действовать, если учащийся временно выехал за рубеж и не уведомил администрацию школу о продлении срока пребывания за границей.
Планируется, что в течение учебного года (до 25 мая) директора школ будут информировать территориальные комиссии по вопросам детей об учащихся, выехавших за рубеж и не посещающих школу в течение минимум трех месяцев.