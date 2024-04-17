На Волжской ГЭС большую воду пустили по максимуму до 27 апреля

Для специального весеннего попуска воды в низовья Волги на Волжской ГЭС открыта водосливная плотина. Теперь расходы воды через Волгоградский гидроузел увеличены до 16000±500 м³/с. И с каждым днем эти объемы будут прирастать по 2000 м³/c. На максимальные показатели их планируют вывести к 22 апреля 2024 года.
Они составят 26000±500 м³/c. Это, так называемая сельскохозяйственная полка. И этот режим планируется сохранить до 27 апреля. Он необходим для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Как сообщили в пресс-службе ГЭС, на данный момент пропуск воды осуществляется через турбины ГЭС и водосливную плотину.
Как гидроузел будет работать после 27 апреля, будет зависеть от гидрологической и хозяйственной обстановки. Режим определят специалисты Федерального агентства водных ресурсов и Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.