На Волжской ГЭС большую воду пустили по максимуму до 27 апреля

Для специального весеннего попуска воды в низовья Волги на Волжской ГЭС открыта водосливная плотина. Теперь расходы воды через Волгоградский гидроузел увеличены до 16000±500 м³/с. И с каждым днем эти объемы будут прирастать по 2000 м³/c. На максимальные показатели их планируют вывести к 22 апреля 2024 года.