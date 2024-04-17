В Миассе построили дамбу для защиты от паводка

«Обращаем внимание, что подтопление пешеходных мостиков, ведущих в поселок Тургояк, было неизбежным. Кроме того, они не являются основными дорогами, ведущими в населенный пункт: доступ автомобилям экстренных и коммунальных служб не ограничен. В селе Смородинка ситуация стабилизировалась, уровень воды пошел на спад, в рамках противопаводковых мероприятий здесь проведена отсыпка дамбы и укреплено дорожное полотно», — сообщили в местной администрации изданию ГТРК «Южный Урал».