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В Миассе построили дамбу для защиты от паводка

МИАСС, 17 апреля, ФедералПресс. Из-за напряженной ситуации с весенним паводком в Миассе пришлось сооружать дамбу. В зоне подтопления могли оказаться жилые дома в поселке Тургояк и на улице Крымской.

«Обращаем внимание, что подтопление пешеходных мостиков, ведущих в поселок Тургояк, было неизбежным. Кроме того, они не являются основными дорогами, ведущими в населенный пункт: доступ автомобилям экстренных и коммунальных служб не ограничен. В селе Смородинка ситуация стабилизировалась, уровень воды пошел на спад, в рамках противопаводковых мероприятий здесь проведена отсыпка дамбы и укреплено дорожное полотно», — сообщили в местной администрации изданию ГТРК «Южный Урал».

Из Иремельского водохранилища воду сбрасывают в Городской и Поликарповский пруды.

Тем временем ситуация с паводком в регионе стабилизируется. Сегодня стало известно, что вода уходит с территории поселка Бажова. С контроля спасателей сняли еще один подтопленный приусадебный участок.

Движение транспорта по дорогам Кызыл — Маяк в Варненском районе, а также в Рымникском и Мариинском в Брединском районе восстановлено.

Все еще режим повышенной готовности актуален для жителей Уйского района. А также для Коркинского муниципального округа и Миасского городского округа.