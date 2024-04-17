В Миассе построили дамбу для защиты от паводка

«Обращаем внимание, что подтопление пешеходных мостиков, ведущих в поселок Тургояк, было неизбежным. Кроме того, они не являются основными дорогами, ведущими в населенный пункт: доступ автомобилям экстренных и коммунальных служб не ограничен. В селе Смородинка ситуация стабилизировалась, уровень воды пошел на спад, в рамках противопаводковых мероприятий здесь проведена отсыпка дамбы и укреплено дорожное полотно», — сообщили в местной администрации изданию ГТРК «Южный Урал».
Из Иремельского водохранилища воду сбрасывают в Городской и Поликарповский пруды.
Тем временем ситуация с паводком в регионе стабилизируется. Сегодня стало известно, что вода уходит с территории поселка Бажова. С контроля спасателей сняли еще один подтопленный приусадебный участок.
Движение транспорта по дорогам Кызыл — Маяк в Варненском районе, а также в Рымникском и Мариинском в Брединском районе восстановлено.
Все еще режим повышенной готовности актуален для жителей Уйского района. А также для Коркинского муниципального округа и Миасского городского округа.