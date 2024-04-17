Жителей Румынии и Молдавии предупредили о рисках наводнений

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Метеослужбы Румынии и Молдавии выпустили предупреждения о рисках наводнений в отдельных районах из-за прогнозируемых сильных ливней.
«В связи с прогнозируемыми осадками и таянием снежного слоя в высокогорной зоне объявлен желтый код метеопредупреждения о наводнениях с возможным выходом рек из берегов в шести уездах страны».
Предупреждение действует для жителей уездов Марамуреш, Бистрица-Нэсэуд, Горж, Сибиу, Вылча и Арджеш.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии также объявила о рисках наводнений в северных районах страны. «В период с 17 по 21 апреля из-за ожидающихся сильных дождей в ближайшие дни, уровень воды в малых реках может вырасти от 1,5 до 2,5 метров. Также ожидается увеличение объема сброса воды из Днестровского водохранилища — это может вызвать локальные наводнения», — отмечают молдавские синоптики.
Власти обеих стран полагают, что необходимости эвакуировать местных жителей из потенциально опасных районов пока нет.