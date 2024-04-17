Жителей Румынии и Молдавии предупредили о рисках наводнений

Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии также объявила о рисках наводнений в северных районах страны. «В период с 17 по 21 апреля из-за ожидающихся сильных дождей в ближайшие дни, уровень воды в малых реках может вырасти от 1,5 до 2,5 метров. Также ожидается увеличение объема сброса воды из Днестровского водохранилища — это может вызвать локальные наводнения», — отмечают молдавские синоптики.