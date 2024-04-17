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Жителей Румынии и Молдавии предупредили о рисках наводнений

Жителей Румынии и Молдавии предупредили о рисках наводнений из-за ливней.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 72% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov

КИШИНЕВ, 17 апр — РИА Новости. Метеослужбы Румынии и Молдавии выпустили предупреждения о рисках наводнений в отдельных районах из-за прогнозируемых сильных ливней.

«В связи с прогнозируемыми осадками и таянием снежного слоя в высокогорной зоне объявлен желтый код метеопредупреждения о наводнениях с возможным выходом рек из берегов в шести уездах страны».

говорится в сообщении, опубликованном на сайте национального института гидрологии Румынии.

Предупреждение действует для жителей уездов Марамуреш, Бистрица-Нэсэуд, Горж, Сибиу, Вылча и Арджеш.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии также объявила о рисках наводнений в северных районах страны. «В период с 17 по 21 апреля из-за ожидающихся сильных дождей в ближайшие дни, уровень воды в малых реках может вырасти от 1,5 до 2,5 метров. Также ожидается увеличение объема сброса воды из Днестровского водохранилища — это может вызвать локальные наводнения», — отмечают молдавские синоптики.

Власти обеих стран полагают, что необходимости эвакуировать местных жителей из потенциально опасных районов пока нет.