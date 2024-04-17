Сергей Галицкий расширит парк «Краснодар» до поселка Плодородного. В настоящее время на территории продолжается строительство новой очереди — Парка облаков.
Его возводят с апреля 2023 года. Известно, что зеленая зона «захватила» участок дороги по улице Посадского от улицы Тихорецкой до дома № 22.
Для проезда машин здесь ранее построили двухполосную дорогу-дублер.
«Это [дублирующую дорогу] строил всем известный инвестор, потому что та часть улицы Владислава Посадского, она попадает в зону парка. То будет общая парковая зона. Здесь дорога тоже частично временная», — рассказал заместитель главы города Владимир Архипов телеканалу «Краснодар».
По одну сторону временной дороги находится строящийся Парк облаков. На другой стороне пока находятся горы земли и работающая спецтехника.
«Возле поворота тоже будет в итоге парковая зона. До лесополосы будет парк, видно тоже ведутся строительные работы. Будет парк аж до Плодородного. Там тоже будут пешие прогулки», — добавил Владимир Архипов.
На повороте объездной дороги расположены бетонные блоки. От них к поселку Плодородному возведут магистраль. В настоящее время специалисты разрабатывают планировку. Отмечается, что дорога будет на три либо четыре полосы.