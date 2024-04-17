Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Волгограда напугало загоревшееся на Волге судно

В МЧС сообщили, что на Волге проходят пожарные учения возле Речпорта.

Источник: Комсомольская правда

Днем 17 апреля жителей и гостей Волгограда напугало загоревшееся в акватории Волги напротив на Центральной набережной судно. Пламя тушил находившийся рядом пожарный катер, на берегу стояли пожарные машины, был слышен вой сирен. Видео с кадрами ЧП тут же разлетелось по соцсетям и телеграм-каналам.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе главного управления МЧС России по Волгоградской области, никакого ЧП на Волге сегодня не произошло. Причин для паники и беспокойства нет. Пожара не было, на воде шли плановые учения.

— Проводятся пожарно-тактические занятия, — пояснили спасатели.

Напомним, в Волгоградской области с 1 апреля начался пожароопасный сезон. Пожарные и чиновники почти каждый день устраивают учения, чтобы подготовиться к ликвидации возможных ЧП.

МЧС
учения