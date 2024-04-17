Мать-лемур из Ленинградского зоопарка идет на рекорд — она родила еще двух детенышей

Ленинградский зоопарк показал двух новорожденных детенышей кошачьего лемура. Для опытной матери Нимфы это уже восьмой и девятый малыши.
Как рассказали в зоопарке 17 апреля, детеныши родились еще 27 марта, но только сейчас они достаточно окрепли и уже вовсю проявляют самостоятельность.
«Недавно начали забираться к маме на спину, чтобы наблюдать за происходящим вокруг. Но большую часть времени все же проводят у Нимфы на животе. Питаются пока только молоком, потому что до взрослой пищи еще не доросли», — говорят в зоопарке.
Нимфа — опытная мама. Она подарила Ленинградскому зоопарку уже девять малышей. Сейчас в зоопарке живет семья из самца, самки и их детей: Атреи, Гебы, Париса и двух новорожденных. Семья трепетно относится к Нимфе и к малышам.