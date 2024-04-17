Два участка автодороги и две придомовые территории освободились от воды в Нижегородской области

Два участка автодороги (у сел Ивановское (Богородский округ) и Натальино (Навашинский округ)) и две придомовые территории (в Шатках) освободились от воды по состоянию на 17 апреля, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.