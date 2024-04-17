Два участка автодороги и две придомовые территории освободились от воды в Нижегородской области

Два участка автодороги (у сел Ивановское (Богородский округ) и Натальино (Навашинский округ)) и две придомовые территории (в Шатках) освободились от воды по состоянию на 17 апреля, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На контроле остаются 15 ситуаций в 11-ти муниципальных образованиях по затоплению: восемь низководных мостов, пять участков автомобильных дорог и 35 приусадебных участков.
В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей не требуется.