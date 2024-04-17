За что ты меня ненавидишь: Каждый пятый учащийся Молдовы становится жертвой буллинга

Исследование показывает, что наиболее распространёнными формами буллинга в школах являются вербальный и реляционный (54%), а также физический буллинг (46%). Чаще всего он выражался в виде шуток над другими (62% респондентов), за ними следуют навешивание ярлыков (60%) и дразнилки (54%). 3 из 100 учащихся сообщили, что в течение учебного года хотя бы раз в месяц сталкивались с кибербуллингом, пишет t.me/aifmd.