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Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Сергеем Ворониным

В Волгоградской области проводят в последний путь участника спецоперации.

Источник: администрация Руднянского района

Печальные новости пришли из Руднянского района Волгоградской области. Жители сообщили о гибели земляка, участвовавшего в спецоперации на Украине. Военнослужащий Сергей Воронин с честью выполнил свой долг, героически погиб, защищая людей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, прощание с бойцом пройдет 18 апреля в РЦКД «Современник».

— с 10:00 до 12:00 состоится прощание с нашим земляком Ворониным Сергеем, погибшим при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, — уточнили в администарции.

Редакция «КП-Волгоград» приносит искренние соболезнования родным и близким защитника.