Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Сергеем Ворониным

Печальные новости пришли из Руднянского района Волгоградской области. Жители сообщили о гибели земляка, участвовавшего в спецоперации на Украине. Военнослужащий Сергей Воронин с честью выполнил свой долг, героически погиб, защищая людей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, прощание с бойцом пройдет 18 апреля в РЦКД «Современник».