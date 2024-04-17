Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Холодная погода сохранится в Беларуси в четверг

Синоптики предупреждают, что в пятницу с приходом циклона в республике возможен мокрый снег.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 72% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в четверг, 17 апреля, ночью возможны небольшие заморозки, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране в основном будет формировать холодная масса воздуха, а утром и днем на юго-востоке — атмосферные фронты циклона, идущего из Румынии в сторону Черниговской области Украины.

«Ожидается облачно с прояснениями, ночью местами пройдут кратковременные дожди, утром и днем — на большей части территории», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что ночью и утром в отдельных районах может сгущаться слабый туман. Ветер будет северного направления, днем — умеренный, на востоке Беларуси — порывистый.

Ночью температура воздуха составит от −1 до +5°С, на юго-востоке — до +7°С, днем — от +7 до +13°С.

В пятницу, 19 апреля, в Беларусь придет циклон, который принесет осадки — дождь и мокрый снег, ночью и утром на северо-востоке — сильные, возможно налипание мокрого снега.

Ночью температура будет находиться в пределах от −2 до +5°С, днем — от +2°С (на северо-востоке) до +11°С (на юге).