Холодная погода сохранится в Беларуси в четверг

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в четверг, 17 апреля, ночью возможны небольшие заморозки, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране в основном будет формировать холодная масса воздуха, а утром и днем на юго-востоке — атмосферные фронты циклона, идущего из Румынии в сторону Черниговской области Украины.
«Ожидается облачно с прояснениями, ночью местами пройдут кратковременные дожди, утром и днем — на большей части территории», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что ночью и утром в отдельных районах может сгущаться слабый туман. Ветер будет северного направления, днем — умеренный, на востоке Беларуси — порывистый.
Ночью температура воздуха составит от −1 до +5°С, на юго-востоке — до +7°С, днем — от +7 до +13°С.
В пятницу, 19 апреля, в Беларусь придет циклон, который принесет осадки — дождь и мокрый снег, ночью и утром на северо-востоке — сильные, возможно налипание мокрого снега.
Ночью температура будет находиться в пределах от −2 до +5°С, днем — от +2°С (на северо-востоке) до +11°С (на юге).