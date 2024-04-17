Главные новости к вечеру 17 апреля

Россия начала выводить миротворцев из Карабаха

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.



Россияне рассказали о давке и «вакууме» в аэропорту Дубая

Некоторые россияне больше суток находятся в аэропортах ОАЭ из-за транспортного коллапса, вызванного сильными дождями, информация на табло не обновляется, а в гостиницы их не селят.



Глава ВТБ призвал «убить» SWIFT в расчетах

Андрей Костин отметил, что ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.



Совет Федерации утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда

Подносова училась на юрфаке ЛГУ в одно время с Владимиром Путиным, с 2020 года она была заместителем председателя ВС.



Орбан обвинил руководство ЕС в шантаже и призвал к отставке

Лидеры ЕС сами отбирают для себя приоритетные проекты, все из которых провалились, заявил Орбан.