Россия начала выводить миротворцев из Карабаха
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.
Россияне рассказали о давке и «вакууме» в аэропорту Дубая
Некоторые россияне больше суток находятся в аэропортах ОАЭ из-за транспортного коллапса, вызванного сильными дождями, информация на табло не обновляется, а в гостиницы их не селят.
Глава ВТБ призвал «убить» SWIFT в расчетах
Андрей Костин отметил, что ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.
Совет Федерации утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда
Подносова училась на юрфаке ЛГУ в одно время с Владимиром Путиным, с 2020 года она была заместителем председателя ВС.
Орбан обвинил руководство ЕС в шантаже и призвал к отставке
Лидеры ЕС сами отбирают для себя приоритетные проекты, все из которых провалились, заявил Орбан.
Главные новости к вечеру 17 апреля
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Россия начала выводить миротворцев из Карабаха