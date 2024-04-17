В Волгоградской области прогнозируются резкие перепады температур

На текущей апрельской неделе в Волгоградской области ожидается сильный ветер, дожди с грозами и резкие температурные скачки.
Так, 17 апреля вечером столбики термометров будут показывать +10…+15 градусов, притом что днем температура поднималась до отметки +29 градусов. Скорость порывов ветра ночью составит 15−20 м/c.
Согласно данным Волгоградского ЦГМС, в четверг, 18 апреля, дожди не прогнозируются. Скорость ветра достигнет днем 9−14 м/с, вечером — 6−11 м/с. Днем температура составит +24…+29 градусов, ночью — +12…+17 градусов.