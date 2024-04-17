Бегуны трижды перекроют движение в Петербурге на выходных

Для проведения 47-го традиционного пробега, посвященного памяти пожарных, погибших при исполнении, в субботу, 20 апреля, с 11:00 до 15:00 перекроют движение транспорта на Кировской площади и улице Швецова вдоль нее, а с 11:40 до 13:00 — на участке проспекта Стачек от улицы Ивана Черных до улицы Новостроек. сообщает 16 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. С 8:00 до 15:00 на этих же улицах будет запрещено парковаться.
На оба выходных дня запланировано проведение «Кубка Губернатора Санкт‑Петербурга». Из-за забегов с 16:30 20 апреля до 16:00 21 апреля перекроют боковой проезд Бухарестской улицы у дома 45 по проспекту Славы, а с 9:00 до 13:00 21 апреля — участок Южного шоссе у дома 59 (возле АЗС «Роснефть»). На тех же участках запретят и парковку: с 16:30 до 23:59 20 апреля — на Бухарестской, с полуночи до 13:00 21 апреля — на Южном шоссе.
В воскресенье, 21 апреля, водителей потеснит чемпионат Санкт‑Петербурга по бегу на 100 километров. Для соревнований с 7:00 до 20:00 перекроют движение транспорта на участке Полиграфмашевского проезда со стороны пересечения с улицей Оптиков. На этот же период в Полиграфмашевском проезде от улицы Оптиков до дома 22Б по Оптиков запретят парковку.