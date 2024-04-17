Бегуны трижды перекроют движение в Петербурге на выходных

Для проведения 47-го традиционного пробега, посвященного памяти пожарных, погибших при исполнении, в субботу, 20 апреля, с 11:00 до 15:00 перекроют движение транспорта на Кировской площади и улице Швецова вдоль нее, а с 11:40 до 13:00 — на участке проспекта Стачек от улицы Ивана Черных до улицы Новостроек. сообщает 16 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. С 8:00 до 15:00 на этих же улицах будет запрещено парковаться.