Желтый уровень погодной опасности из-за ночных гроз объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гроз. Об этом свидетельствуют обновленные данные на прогностической карте ЦФО на вечер 17 апреля.
Непогода ожидается местами по региону до 6 утра четверга 18 апреля.
Предупреждение действует до утра четверга.
В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гроз. Об этом свидетельствуют обновленные данные на прогностической карте ЦФО на вечер 17 апреля.
Непогода ожидается местами по региону до 6 утра четверга 18 апреля.