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Желтый уровень погодной опасности из-за ночных гроз объявили в Воронежской области

Предупреждение действует до утра четверга.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 68% 760 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гроз. Об этом свидетельствуют обновленные данные на прогностической карте ЦФО на вечер 17 апреля.

Непогода ожидается местами по региону до 6 утра четверга 18 апреля.