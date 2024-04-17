Ожидается потепление — погода в Казахстане на 18 апреля

АЛМАТЫ, 17 апр — Sputnik. Большая часть территории республики 18 апреля будет находиться под влиянием обширного антициклона. А значит осадки должны прекратиться, дневная температура воздуха повыситься, сообщает РГП «Казгидромет».
Лишь на крайнем севере, восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды, здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки (дождь, снег). По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. По республике усилится ветер.
Столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 25−30 тепла, на севере страны до 20−25, на юго-востоке до 23−29 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 20−22 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 19−21 тепла.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 23−25 тепла.