Ожидается потепление — погода в Казахстане на 18 апреля

Лишь на крайнем севере, восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды, здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки (дождь, снег). По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. По республике усилится ветер.