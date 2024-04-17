Ситуация тревожная — эксперты о 40 мертвых дельфинах, найденных разом на побережье Кубани

— Вчера на горячую линию нам прислали из станицы Благовещенской фотографии 18 погибших дельфинов в сильной степени разложения, но рассказали о том, что видели около 30, просто не сразу начали фиксировать на фото, — говорит Татьяна Белей. — Ранее там же было обнаружено три тела в более свежем состоянии. Сегодня в соцсетях появилась информация уже о 40 телах, найденных на этом же участке от Центрального пляжа Благовещенской до Витязево. — Ситуация действительно тревожная. Сначала мы решили, что скорее всего погибших китообразных выносило на берег в течение длительного времени, эти пляжи дикие и их никто не убирает. Таких мест, где скапливаются тела давно погибших китообразных, немало по побережью. Однако поговорив подробнее с очевидцами и местными жителями, мы выяснили, что на этих пляжах такого большого количества тел раньше не наблюдалось, даже во время эпизоотии в 2022 году. Но, в любом случае, речь идет не об одномоментном массовом выбросе дельфинов, так как все тела находятся в разном состоянии. Сейчас идет сезон выбросов дельфинов, он продолжается примерно с марта по июль каждый год. В этом году этот сезон действительно довольно напряжённый. В марте было обнаружено много тел со следами прилова, то есть дельфины попадали в рыболовные сети. В апреле мы также продолжаем фиксировать много выбросов, но со следами прилова уже намного меньше. Китообразные гибнут на всем побережье, не только в Анапе. Точные причины смерти китообразных, которых вынесло на пляжи станицы Благовещенской, сейчас назвать сложно. Возможно, часть из них погибла в результате попадания в сети, а часть из-за интоксикации или инфекции. После таяния снегов со штормами, ливнями, вместе с реками в море попадает много производственных, аграрных, канализационных стоков, дельфины начинают болеть. Дельфины погибают и от вирусных заболеваний. Чтобы определить причину, необходимо брать анализы, а для большей информативности делать вскрытия. За ситуацией мы следим и благодарим за информацию, которую нам предоставляют неравнодушные граждане.