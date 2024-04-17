Чистый четверг в 2024 году: когда будет, что нельзя делать

Праздник отмечается за три дня до Пасхи.
История происхождения Чистого четверга описана в Библии. За три дня до распятия Иисус собрал апостолов на Тайную вечерю. В тот вечер Спаситель омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб с вином.
Считается, что на той встрече Господь сказал, что кто-то из его окружения предаст учителя. Он знал, что это Иуда, но не назвал его имени. В ночь с четверга на пятницу Иуда продал Иисуса за 30 сребреников. Чистый четверг верующие считают днем обновления и всепрощения.
Православные в Чистый четверг должны обязательно совершить омовение. Многие считают, что это нужно делать вечером, но священники утверждают, что рано утром — до восхода.
Умывать лицо нужно из серебряной посуды, можно даже из ложки. Можно зачерпнуть воду и полить на глаза, нос, щеки, губы. Предки верили, что таким образом можно очиститься от грехов.
После умывания и купания следовало убраться в доме особо тщательно. Считалось, что вместе с комнатной пылью уходит из жизни все плохое.
В этот день принято пересчитывать деньги. Лучше три раза: утром, днем и вечером. Считалось, что это привлечет богатство.
В Чистый четверг пекли пасхальные куличи и красили яйца. Тесто ставили утром, а к вечеру, после чтения молитвы, приступали к делу. Нельзя было, чтобы кулич был черствый — тогда весь год мог быть бедным и сопровождаться болезнями.