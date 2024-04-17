Чистый четверг в 2024 году: когда будет, что нельзя делать

Считается, что на той встрече Господь сказал, что кто-то из его окружения предаст учителя. Он знал, что это Иуда, но не назвал его имени. В ночь с четверга на пятницу Иуда продал Иисуса за 30 сребреников. Чистый четверг верующие считают днем обновления и всепрощения.