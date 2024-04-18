Горсовет Калининграда расширил перечень мест, опасных для детей

Горсоветом Калининграда 17 апреля был расширен перечень мест, в которых детям опасно или запрещено находиться в ночное время без сопровождения родителей, а также мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Сам перечень был принят еще в марте 2014 года, однако накануне калининградский прокурор опротестовал это решение и потребовал включить в документ торговые точки, в которых продаётся никотиносодержащая продукция, кальяны, а также устройства для употребления соответствующей продукции.