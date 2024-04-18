В Челябинске школьники запустят космический аппарат «Челябинск-290»

«Челябинск 290» — это уже не первый проект радиолаборатории «Импульс» Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской. Ребята под руководством Евгения Мельникова создали и запустили в космос микроспутник «СтратоСат-ТК1А».
Размеры микроспутника — 50×50х50 миллиметров, он передает свой позывной сигнал и телеметрию на Землю, а за его работой ребята следят с помощью радиостанции R8AN. Подзаряжается спутник с помощью солнечных батарей. Он уникален не только тем, что собран в Челябинске, но и тем, что находится на околоземной орбите.
МКА «Челябинск-290» — это полноразмерный околоземный спутник. На него установят ретранслятор для непрерывного радиообмена, модуль защиты от радиации, фотокамеру, блок экспериментальных инженерных исследований.
— Эта идея появилась после того, как наш первый спутник оказался в космосе. У многих городов и регионов есть свои спутники, почему у такого мегаполиса, как Челябинск, его нет? Мы озвучили предложение администрации города, нас поддержали и пообещали помочь. Проект будет реализован к 290-летию Челябинска. Это очень сложная и длительная работа, к ней мы будем привлекать не только детей, которые занимаются у нас, но и школьников и студентов со всего города, наших местных партнеров, — рассказал Евгений Мельников.
Известно, что корпус спутника будет заказан в компании, которая специализируется на таких устройствах, а начинку спутника будут собирать ребята. Космический аппарат уже не вернется на Землю, отработав свой срок службы, он сгорит в верхних слоях атмосферы. Срок эксплуатации — от трех до пяти лет. В течение этого времени им можно будет управлять, получать и обрабатывать информацию. По словам Евгения Мельникова, для этого не нужно будет дорогостоящего оборудования, ведь транслируемая информация будет открыта и доступна на официальном сайте проекта. Начинающие радиолюбители смогут принимать информацию с наземного центра с помощью технологии WebSDR даже из дома.
Кстати, пока «Челябинск-290» будет находиться на орбите, Дворец пионеров и школьников запустит конкурс детского рисунка, посвященного космосу. Лучшие рисунки передадут на любительских частотах со спутника на Землю.
Успехи челябинских школьников позволили им стать победителями федерального гранта «Дежурный по планете», учрежденного Фондом содействия инновациям и госкорпорацией «Роскосмос». Евгений Мельников рассказал, что с каждым годом ребят, увлекающихся этой темой, становится все больше.
— В мае мы начинаем набор на следующий год, ребята приходят к нам, ведь кружков по радиоэлектронике не так много в Челябинске. Оптимальный возраст — 10 лет, раньше — не имеет смысла. Когда начинаешь рассказывать детям про космические аппараты, то многие сначала относятся с недоверием, а потом постепенно вовлекаются, им становится интересно, — отметил Евгений Мельников.
В планах у лаборатории «Импульс» — разработать проект лунного спутника. Нет сомнений, что разработка, конструирование и запуск космического аппарата «Челябинск-290» станет отправной точкой для новых побед юных челябинцев.