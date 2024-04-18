В Челябинске школьники запустят космический аппарат «Челябинск-290»

— Эта идея появилась после того, как наш первый спутник оказался в космосе. У многих городов и регионов есть свои спутники, почему у такого мегаполиса, как Челябинск, его нет? Мы озвучили предложение администрации города, нас поддержали и пообещали помочь. Проект будет реализован к 290-летию Челябинска. Это очень сложная и длительная работа, к ней мы будем привлекать не только детей, которые занимаются у нас, но и школьников и студентов со всего города, наших местных партнеров, — рассказал Евгений Мельников.