В Челябинске восстановят обсерваторию во Дворце пионеров

Об этом накануне Дня космонавтики объявила глава города Наталья Котова.
— Хорошо известный всем челябинцам металлический шар снова станет обсерваторией, как это и было задумано архитекторами почти 50 лет назад, — написала она в своем телеграмм-канале.
Глава города пояснила, что работы по восстановлению и модернизации купола стартуют уже в июне. Для обсерватории будет закуплено самое современное оборудование, например, моторизированный рефрактор для наблюдательного корпуса.
В комплексе будут проводить открытые лекции, к работе и астрономическим наблюдениям смогут присоединиться все желающие.
Во Дворце пионеров и школьников отметили, что восстановление обсерватории предусматривает появление новых образовательных программ, включающих в себя знакомство с небесными телами, астрофотографию, астротуризм.
Напомним, астрокомплекс был построен в 1978 году, тогда же для него приобрели телескоп «Куде-рефрактор» фирмы «Цейсс». В 2009 году он получил имя преподавателя Челябинского государственного педагогического университета Евгения Пономарева, по инициативе которого и был приобретен.