В Челябинске восстановят обсерваторию во Дворце пионеров

Напомним, астрокомплекс был построен в 1978 году, тогда же для него приобрели телескоп «Куде-рефрактор» фирмы «Цейсс». В 2009 году он получил имя преподавателя Челябинского государственного педагогического университета Евгения Пономарева, по инициативе которого и был приобретен.