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В Челябинске восстановят обсерваторию во Дворце пионеров

Настоящая обсерватория, где можно будет изучать астрономию, наблюдать за космическими явлениями и звездами, появится в Челябинске.

Об этом накануне Дня космонавтики объявила глава города Наталья Котова.

— Хорошо известный всем челябинцам металлический шар снова станет обсерваторией, как это и было задумано архитекторами почти 50 лет назад, — написала она в своем телеграмм-канале.

Глава города пояснила, что работы по восстановлению и модернизации купола стартуют уже в июне. Для обсерватории будет закуплено самое современное оборудование, например, моторизированный рефрактор для наблюдательного корпуса.

В комплексе будут проводить открытые лекции, к работе и астрономическим наблюдениям смогут присоединиться все желающие.

Во Дворце пионеров и школьников отметили, что восстановление обсерватории предусматривает появление новых образовательных программ, включающих в себя знакомство с небесными телами, астрофотографию, астротуризм.

Напомним, астрокомплекс был построен в 1978 году, тогда же для него приобрели телескоп «Куде-рефрактор» фирмы «Цейсс». В 2009 году он получил имя преподавателя Челябинского государственного педагогического университета Евгения Пономарева, по инициативе которого и был приобретен.

наука
космос